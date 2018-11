Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Sinterklaas is in het land, de avonden worden langer en het weer guurder. Voldoende redenen om leuke dingen te gaan doen? Maar wat? Wij hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet.

Gees in wintersfeer levert een onvergetelijke indruk op. De route leidt u langs authentieke boerderijen, waarvan velen de baanderdeuren van hun schuur of deel open stellen voor bezoek en waarin allerlei activiteiten worden georganiseerd. Op beide dagen is er zowel binnen als buiten doorlopend muziek, kunst en cultuur. Op vrijdag begint het feest om 16.00 uur en op zaterdag om 13.00 uur.Blues beleven doe je met de B.J. Hegen Blues Band! De vier bluesmuzikanten rondom blueslegende en blueskoning B.J. Hegen vullen de avond met authentieke, gepolijste, Chicago Blues. Het concert is in het Kleine Kerkje van Gieterveen en begint zaterdag om 20.00 uur.Toe aan een stevige wandeling? Doe dan zaterdag mee aan de snertwandeling op het Dwingelderveld. Wandel mee met de gids van Natuurmonumenten door het Kloosterveld en de Anserdennen. Halverwege de wandeling kom je tot rust bij Theehuys Anserdennen waar heerlijke snert en roggebrood voor je klaar staat. De wandeling begint om 10.30 uur.Zaterdag en zondag is de bloemenveilinghal in Eelde omgebouwd om autoliefhebbers te herbergen. Oude auto's, motoren, bromfietsen, vrachtwagens, tractoren, bussen, koetsen, rijtuigen en brandweerwagens. Tussen 10 en 17 uur vindt er de jaarlijkse oldtimerbeurs Eelde Classics plaats.Op zondag kun je Sinterklaas en al zijn Pieten ontmoeten! In De Nieuwe Kolk in Assen is de voorstelling Het Geheim van de Pepernoot te zien. Als iedereen net denkt dat alles is geregeld, komt PraatjesPiet erachter dat er in de Pepernotenfabriek te weinig geheim ingrediënt is om genoeg pepernoten te maken. Kortom, gekkigheid gegarandeerd. De voorstelling begint om 11.00 uur.Zondagmiddag kun je in Eelde genieten van fantastische klassieke muziek, gespeeld door zeer getalenteerde muzikanten: het Olivier Greif Ensemble. De kern wordt gevormd door Victoria Dmitrieva (piano), Anne-Elise Thouvenin (cello) en Jesùs Jiménez Abril (viool).In verband met het vertrek van Jesùs Jiménez Abril, die per 12 november een orkestbaan gekregen heeft in Spanje en die speciaal terugkomt naar Nederland voor dit concert, is gekozen voor een vrolijk en licht programma met onder meer werk van Fauré. Meer informatie op de website van Museum De Buitenplaats , waar het concert plaatsvindt.