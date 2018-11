Zoektocht naar boer die opa van Mirjam hielp ontsnappen levert nog niets op

Honderden tips krijgt Mirjam Wolder binnen, historici bemoeien zich met het verhaal en kaarten worden uit archieven getrokken. Maar de naam van de boer die haar opa hielp na zijn ontsnapping is nog steeds niet bekend. Via Twitter probeert Mirjam Wolder het antwoord te vinden.

Vandaag is ze bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, overdonderd door alle aandacht. "Ik heb nog geen tijd gehad om alles uit te zoeken, het is ook ineens zoveel", legt Wolder uit. Sinds haar oproep op sociale media krijgt ze van alle kanten hulp aangeboden. "Wie A zegt moet ook B zeggen dus ik ga zeker door met mijn zoektocht."Opa Maurits Wolder woont in de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam. De dan 17-jarige Maurits is joods. In december 1942 wordt hij opgepakt en samen met zijn moeder vastgezet. Een kleine maand later vertrekken ze naar Kamp Westerbork.Daar zit Maurits drie dagen, tot hij op 11 januari met zo'n 750 andere Joden op transport wordt gezet. Eindbestemming: vernietigingskamp Auschwitz. Onderweg, ergens tussen De Punt en Haren, weet Maurits te ontsnappen uit de trein die langzaam rijdt.Hij is vrij. Een boer wenkt hem en geeft hem eten en geld voor de bus. Maurits gaat diezelfde dag nog naar Groningen en stapt daar op de trein naar Amsterdam. De ontsnappingsactie is gelukt. Hij overleeft de oorlog. Maurits overlijdt uiteindelijk in 2003 op 78-jarige leeftijd. De naam van de boer die hem geholpen heeft, heeft hij nooit geweten. Voor ieders veiligheid.Mirjam Wolder probeert nu familieleden van die boer te vinden, want de boer zelf leeft waarschijnlijk niet meer. "Het zou toch mooi zijn als ik hun kan vertellen dat alles goed is gegaan."