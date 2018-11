Zwervers weten gloednieuwe Kommarin in Assen goed te vinden

Assen heeft een gloednieuwe zwerversopvang voor jong en oud aan de Havenkade. Vanmiddag is het pand officieel geopend. En ook al ligt de opvang wat meer buiten het centrum, de dak- en thuislozen weten de nieuwe Kommarin al heel goed te vinden.

"We hadden aan de Groningerstraat zes bedden voor de nachtopvang, die waren nooit allemaal vol. In dit nieuwe gebouw hebben we acht slaapplekken, en die zijn sinds september, sinds we in bedrijf zijn, altijd vol", vertelt Ina van Oost, coördinator van Kommarin namens de maatschappelijke opvangorganisatie Cosis.Apetrots is ze in elk geval op de nieuwe dak- en thuislozenopvang Kommarin aan de Havenkade in Assen. Het is dé nieuwe veilige plek voor jong en oud, die geen dak boven hun hoofd hebben, en toch een nacht warm en droog willen slapen. De combinatie van jong en oud is nieuw. De volwassen zwervers sliepen eerst in de Groningerstraat in een oud herenhuis, en de jeugd zat de afgelopen jaren in een voormalig schoolgebouw aan de Lottingstraat.Nu zijn jongeren en ouderen samengevoegd in één gebouw, maar wel met gescheiden ingangen. De jeugd, waar zes nachtplekken voor zijn, slapen boven, de volwassenen beneden. Daarnaast is er nog een speciale trajectafdeling waar acht jongeren voor een half jaar kunnen wonen. Ze krijgen speciale begeleiding, om hun leven weer op de rit te krijgen, uit de schulden te raken, een baan of een opleiding te zoeken, en weer een plek om te wonen.Volgens Ina van Oost moeten sommige zwervers nog wel even wat wennen aan 'alle nieuwigheid'. "De zwerversopvang aan de Groningerstaat zat in een oud herenhuis, daar heb je een heel andere sfeer natuurlijk. Maar het eerste kunstwerk aan de muur kregen we vanmiddag bij de opening, en zo komt er vanzelf meer bij, zodat we hier weer een gezeliige sfeer kunnen creëren."De nieuwe bedden liggen volgens Van Oost in elk geval vast en zeker 'heel lekker'. "Want ook al ligt deze locatie wat meer buiten het stadscentrum, tot nu toe zijn alle bedden bezet. En alles is nieuw en fris. Dat is natuurlijk ook heel fijn."Voor meer dan een miljoen euro is het pand uiteindelijk verbouwd tot opvang. Duurder dan aanvankelijk gedacht, maar dat is het gevolg van extra veiligheidsmaatregelen. Zo wordt er gecontroleerd op wat er zoal naar binnen wordt gebracht, en jong en oud moeten via een speciaal slotensysteem strikt gescheiden blijven zodat het niet alleen een warme en droge slaapplek is, maar ook veilig voor iedereen.