Nordica Air hoopvol over vluchten vanaf Eelde, vliegveld niet

Luchtvaartmaatschappij Nordica Air zegt nog helemaal niet zover te zijn dat ze haar basis op Groningen Airport Eelde wil sluiten. Volgens een woordvoerder van Nordica is de basis daarvoor veel te waardevol.

Deze opstelling staat bijna haaks op de gedachte die leeft bij de directie van de Drentse luchthaven. Uit een brief van directeur Marco van de Kreeke aan de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders blijkt dat Van de Kreeke er een hard hoofd in heeft dat de dagelijkse vluchten naar Kopenhagen en München met Nordica blijven bestaan.De luchthaven is in gesprek met luchtvaartmaatschappijen om de vluchten over te nemen, mocht Nordica de stekker er uit trekken. Onlangs brak Nordica het contract met het vliegveld open, omdat de ze meer geld wil van 'Eelde'.Op het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij in de Estse hoofdstad Tallinn wordt nog niet gedacht aan stoppen, volgens woordvoerder Märt Sibrik. "Deze vluchten zijn belangrijk voor Nordica en voor de luchthaven in Eelde. We proberen zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Voor onze passagiers is het ook belangrijk. Bovendien groeit het aantal passagiers nog steeds. Daarom zijn we hoopvol."Maar op de vraag welke oplossing Nordica ziet, komt geen helder antwoord. "Dat is onderdeel van gesprek", zegt Sibrik. "Alles loopt nu zoals zou moeten. Je kan over een lange tijd vluchten boeken. Dat zegt ook wel iets over hoe belangrijk wij het vinden."Nordica zit op dit moment midden in een reorganisatie. Zo zijn er drie vaste lijndiensten en nog eens acht zomerdiensten geschrapt. Op het hoofdkantoor is de top vervangen. De nieuwe topman van Nordica, Hannes Saarpuu, heeft de opdracht om onrendabele lijnen die geen meerwaarde voor de eigen Estse bevolking hebben te schrappen.Wel blijft het bedrijf bezig met lijndiensten buiten het eigen land. Zo heeft Nordica een opdracht binnen gesleept om binnenlandse vluchten in Zweden uit te voeren. Op deze routes worden de goedkopere ATR72-vliegtuigen ingezet. Volgens Sibrik hoort de basis van Nordica op Groningen Airport Eelde ook bij deze tak van Nordica.Nordica krijgt sinds de start van de routes naar Kopenhagen en München voor elke stoel die niet bezet is een bijdrage uit het routefonds. Het gaat om miljoenen. Uiteindelijk stopt deze bijdrage en moeten de vluchten rendabel zijn. Ondanks dat het aantal passagiers volgens de luchthaven en Nordica maandelijks stijgt, zijn de kosten van de vluchten veel te hoog. Zo staat het vliegtuig te lang stil, zijn er te weinig vluchten met dit toestel, blijven de reizigersaantallen achter op de verwachting, wordt er gevlogen met een duur toestel en heeft Nordica met hogere brandstofprijzen te maken."De gemiddelde ticketprijs is te laag", zo concludeert directeur Marco van de Kreeke. Beide partijen hadden gehoopt op meer zakelijke reizigers. In de luchtvaart geldt: hoe later je een ticket koopt, hoe duurder ze zijn. En als je als zakelijk reiziger duurdere flexibel inzetbare vliegtickets koopt, dan levert dat voor de luchtvaartmaatschappij meer op.Maar de noordelijke zakelijke reiziger kiest niet voor Groningen Airport Eelde. Het noordelijke bedrijfsleven is gevraagd om de luchthaven te omarmen, toen de aandeelhouders besloten om 46 miljoen te investeren in Eelde. Bedrijven wilden wel, maar er komt weinig van terecht. "Pogingen om samen met regionale partners op voorhand garanties voor de afname van een hoeveelheid duurdere tickets te krijgen, leken in eerste instantie veelbelovend, maar zijn uiteindelijk niet geslaagd." Zo is te lezen in de brief van directeur Marco van de Kreeke.Woordvoerder Märt Sibrik van Nordica Air is nog steeds optimistisch over een nieuw contract tussen de luchthaven in Drenthe en de maatschappij. "We zijn in onderhandeling en hopen er het beste van. Maar ik kan nu nog niks zeggen over de oplossing." Lang zullen de onderhandelingen niet duren waarschijnlijk. want hoe langer het duurt, hoe slechter dat is voor de boekingen.