Hello Festival past naam niet aan

Hello Festival blijft Hello Festival heten. Dat laat de organisatie achter het muziekfeest in Emmen weten. Hello Festival ging tot voor kort als Retropop door het leven. Maar omdat veel bekendere bands niet blij waren met de term 'retro', is de naam van het festival aangepast.

Dit tot onvrede van het Amsterdamse evenementenbureau 4PM, dat Hello-feesten organiseert. Volgens 4PM was er sprake van inbreuk op het merkenrecht door Hello Festival. 4PM wilde dan ook dat het Drentse Hello Festival zijn naam verandert.No Limit Events, het Emmer organisatiebureau achter Hello Festival, heeft echter na het afscheid van de naam Retropop de nieuwe naam al in juli 2018 gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Tegelijkertijd is ook het webadres hellofestival.nl vastgelegd. "No Limit Events kan dan ook in de hele Benelux zonder beperkingen door met het Hello Festival", laat de organisatie weten.Op het affiche van Hello Festival , dat op 8 en 9 juni 2019 in Emmen plaatsvindt, staan ander andere. Lenny Kravitz, Daniel Lohues, Paul Carrack en Golden Earring.