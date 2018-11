Deel dit artikel:













In beeld: Gees in Wintersfeer Gees in wintersfeer (foto: Kim Stellingwerf)

Dit weekend is Gees weer in winterse sferen. Het plaatsje is vanavond en morgen omgetoverd tot een sfeervol verlicht winters dorp.





Onze fotograaf Kim Stellingwerf was er vanavond bij en maakte onderstaande foto's:



Boerderijen en bedrijven zetten hun deuren open, en binnen en buiten valt er te genieten van kunst, cultuur en lekkere hapjes.