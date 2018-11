Deel dit artikel:













Jansen, Bannink en Gronsveld weer op het veld FC Emmen lijkt redelijk op oorlogssterkte te kunnen aantreden tegen Excelsior

VOETBAL - Anco Jansen, Alexander Bannink en Stef Gronsveld lijken op tijd fit voor het thuisduel van FC Emmen aanstaande zondag tegen Excelsior.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het drietal ontbrak gisteren nog op de training vanwege griepsverschijnselen, maar waren vandaag wel van de partij. Gronsveld deed de gehele training mee, terwijl Bannink en Jansen na een half uur naar de douche werden gesommeerd.



Arias

Ook Jafar Arias, die gisteren na een half uurtje de training liet voor wat het waard was, deed vandaag volop mee en kan ondanks de verre trip van de afgelopen week naar Curacao (en de jetlag) zondag gewoon starten.



Vermoedelijke opstelling

De verwachting is dat Dick Lukkien start met Scherpen, Klok, Veendorp, Bakker, Siekman, Cavlan, Bijl, Chacon, Bannink, Jansen en Arias.



Live

FC Emmen - Excelsior begint om 12.15 uur en is live te volgen op Radio Drenthe.