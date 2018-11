Deel dit artikel:













Gewapende straatroof in Emmen Straatroof in Emmen (foto: RTV Drenthe)

In de wijk Emmerhout in Emmen is vanavond een een 26-jarige man uit Emmen overvallen op straat. De dader gebruikte daarbij volgens de politie een vuurwapen of iets wat daar op leek.





De overvaller vluchtte op een oude herenfiets zonder licht.



De overval vond plaats in de omgeving van De Haar en Het Weeld. De dader ging er vandoor met een rugzak van het slachtoffer. Tijdens de overval had de dader een bandana voor zijn gezicht en droeg hij een kapuchon.De overvaller vluchtte op een oude herenfiets zonder licht.