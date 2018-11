Inspectie onderzoekt veiligheid bij zorgcentrum Zuidlaarder Hout

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd doet onderzoek naar woonzorgcentrum Zuidlaarder Hout. Bij het zorgcentrum voor ouderen in Zuidlaren bleek onlangs dat de veiligheid niet op orde is.

Bij een onaangekondigd bezoek vorige maand legde de inspectie meteen al maatregelen op aan de directie, meldt Dagblad van het Noorden Er heerst grote onrust in het woonzorgcentrum voor ouderen. Volgens de krant komt het personeel in opstand. De gemeente Tynaarlo en de Veiligheidsregio Drenthe hebben al op het punt gestaan de bewoners te evacueren en het tehuis te sluiten.Aanleiding was dat de situatie niet brandveilig was. Vluchtdeuren zaten bijvoorbeeld op slot en de sleutels ervan waren onvindbaar. Ook bleek er onvoldoende personeel aanwezig te zijn om het zorgcentrum te kunnen ontruimen bij een brand. Er zijn nu 's nachts tijdelijk twee brandwachten om te kunnen ingrijpen als er brand uitbreekt.Wanneer de definitieve onderzoeksresultaten van de inspectie verschijnen, is nog niet bekend.Vakbond FNV bemoeit zich ook met het zorgcentrum. Medewerkers kregen hun salaris standaard een maand te laat. De bond heeft de directie van Zuidlaarder Hout gesommeerd de salarissen op tijd over te maken.