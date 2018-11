Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nuis klasse apart in Japan [update] Nuis klasse apart in Japan (foto: ANP)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis uit Emmen heeft bij de wereldbekerwedstrijden in het Japanse Tomakomai zijn eerste 1.500 meter van het seizoen gewonnen. De olympisch kampioen was een klasse apart en reed een tijd van 1.47.61.

Geschreven door Karin Mulder

Hij versloeg in een rechtstreeks duel zijn grote concurrent Patrick Roest die 1.48,19 reed. De tijd van Roest was goed voor zilver. Het podium van de 1.500 meter kleurde helemaal oranje, want Thomas Krol, ploeggenoot van Nuis en Roest bij Jumbo, reed de derde tijd (1.48,49).



Yuskov start niet

Vorig weekend, tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in het Japanse Obihiro, moest Nuis op de 1.500 meter nog het hoofd buigen voor de Rus Denis Yuskov. Hij ging vandaag niet van start. Door deze overwinning voert de 29-jarige Emmenaar ook het wereldbekerklassement op de 1.500 meter aan.



Nuis liet na afloop weten dat hij op het buitenijs in Tomakomai graag revanche genomen op zijn Russische rivaal. "Heel jammer, ik had hier graag tegen hem gereden. Ik baalde heel erg van mijn tweede plek in Obihiro.''



1.000 meter morgen

Morgen komt hij nog in actie op de 1.000 meter. Ook op deze afstand finishte hij vorig weekend op de tweede plaats. Toen was de Rus Pavel Kuluzhnikov sneller.