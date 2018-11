Deel dit artikel:













Debuut Freriks in EK-selectie Freriks straalt na haar uitverkiezing (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - Merel Freriks uit Emmen schittert in december op het EK in Frankrijk. De 20-jarige cirkelspeelster maakt haar debuut in de selectie van de nationale ploeg.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Freriks werd het afgelopen jaar meermaals opgeroepen voor oefenduels en kwalificatiewedstrijden met Oranje. Uiteindelijk heeft bondscoach Helle Thomsen besloten de Emmense mee te nemen naar het EK in Frankrijk.



In 2017 liet Freriks eredivisionist E&O achter zich. Ze tekende een contract bij HSG Bensheim/Auerbach. Na een lastig openingsseizoen lijkt Freriks haar draai in Duitsland gevonden te hebben. De oud-jeugdinternational scoorde in de laatste drie duels in de Bundesliga 19 keer.



Hongarije

Ook oud-Emmenaar Lois Abbingh behoort tot de 16-koppige selectie. Op 30 november reist Nederland af naar speelstad Montbéliard. Een dag later opent de nationale ploeg het eindtoernooi tegen poulegenoot Hongarije.