Voorzitter VVD: Ik heb geprobeerd Out over te halen om te blijven

"Jammer." Zo noemt landelijk VVD-voorzitter Christianne van der Wal het vertrek van Marco Out bij de partij. De Asser burgemeester zegde donderdag zijn lidmaatschap op, omdat hij zich steeds minder herkent in de partij.

"Het is altijd jammer als mensen hun lidmaatschap opzeggen", vindt Van der Wal. "Natuurlijk heb ik geprobeerd Marco Out over te halen. Als iemand iets vindt, ga ik daar graag het gesprek over aan, maar zijn beslissing stond al vast."Out belde donderdag, voor hij zijn vertrek bij de partij openbaar maakte, eerst met de voorzitter. "Dat was verder een fijn en prettig gesprek. Daarna heeft hij me de brief gestuurd met zijn motivatie."Donderdagavond maakte Out via social media bekend dat hij zich in steeds minder standpunten van de partij herkent en de partij daarom na ruim 25 jaar de rug toekeert . De druppel was voor hem het willen verbieden van demonstraties bij de Sinterklaasintocht.Op Facebook en Twitter werd Out donderdagavond en gisteren overspoeld met steunbetuigingen . Afgelopen nacht plaatste hij een tweet waarin hij iedereen bedankte daarvoor.Volgens Van der Wal heeft ze na de opzegging van Out geen berichten van andere partijgenoten ontvangen die hetzelfde hebben gedaan.