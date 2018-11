Deel dit artikel:













130 jaar fazanten in Drenthe: van speeltje voor de adel tot schaarse exoot In Drenthe is de fazant tegenwoordig relatief schaars (foto: ANP XTRA/Koen Suyk) Jacht op patrijzen, Philips Galle, naar Jan van der Straet, (afbeelding uit 1578: Rijksmuseum)

Al meer dan 130 jaar leven fazanten in het wild in Drenthe. Historisch onder zoeker Henk Luning uit Assen dook in de geschiedenis van de statige vogel.

Geschreven door Lydia Tuijnman

Luning vond een vermelding dat de eerste fazanten tussen 1900 en 1905 zijn uitgezet bij De Punt. "Maar de vroegste vermelding van het fokken van fazanten in Drenthe komt uit 1877. Dat gebeurde op het landgoed Amelte bij Assen van de Haagse jonkheer John Francis Loudon."



Op het landgoed werden volgens Luning grote jachtpartijen georganiseerd voor adellijken en notabelen. "Er werd gejaagd op hazen, houtsnippen, patrijzen en korhoenders. Jachtopziener Boersma fokte fazanten voor de heren waarop ze hun kruit konden verschieten", aldus Luning.



Hongaarse hazen

In 1877 schrijft de krant dat er op het landgoed Amelte jonge fazanten zijn uitgezet. Hetzelfde gebeurt bij de gestichten in Veenhuizen. In hetzelfde jaar worden in het jachtgebied tussen Beilen, Wijster en Westerbork al uitgezette fazanten geschoten. Het gaat niet om grote aantallen.



Jaarlijks worden in dit gebied vanaf 1917 ongeveer 150 fazanten geschoten. De dieren worden uitgebroed en opgefokt in Baarn en vervolgens in Wijster uitgezet. Ook acht Hongaarse hazen, waarvan gehoopt wordt dat ze veel nakomelingen krijgen, worden in de Wijsterbroekse bossen losgelaten. Deze hazen zijn een paar kilo zwaarder dan gewone Drentse hazen. Luning: "Die poging was kennelijk geen succes, want van die Hongaarse hazen werd nooit meer wat vernomen."



Verspreiding door Drenthe

In 1898 wordt in Smilde en Lieveren voor het eerst 'op de vrije wildbaan' een fazant geschoten. "Een bijzondere gebeurtenis, want nog bijna niemand had ooit een dergelijke vogel gezien", zegt Luning. "Maar in 1920 was de soort al aanwezig bij Havelte en vanaf 1930 kwam de vogel ook voor bij Schoonebeek. De Jachtwet van 1923 rekende de fazanten tot het schadelijk wild dat niet ‘gepoot’ mocht worden. Maar daar stoorde men zich klaarblijkelijk niet al te erg aan. In Veenhuizen, Zuidlaren, Anloo, Hooghalen, Oosterhesselen werden de dieren nog steeds in groten getale losgelaten."



Zo klaagden boeren in Diever in 1930 dat ze naast de schade die zij leden van wilde konijnen, afkomstig van het landgoed Berkenheuvel, ook nog eens te maken kregen met duizend jonge fazanten die er werden losgelaten.



Gif

Dankzij het jaarlijks uitpoten van duizenden jonge vogels en door het bijvoeren daarvan ging het de fazanten voor de wind. De jachtopzieners speelden hierbij vaak een bedenkelijke rol. "Zij moesten het de jachtheer naar de zin maken met een overvloed aan wild. De natuurlijke vijanden van de fazant zoals Vlaamse gaaien, eksters, blauwe reigers, vossen en valken moesten het ontgelden", aldus Luning. "Die werden geschoten, maar ook gedood door het uitleggen van vergiftigd gehakt, een dode duif of eieren waarin een giftig goedje was verstopt."



Na 1993 zijn geen vergunningen voor het uitzetten van het dier meer verstrekt. In de Drentse natuur is de fazant tegenwoordig relatief schaars, maar toch weet deze Aziatische exoot zich op een laag niveau te handhaven.



Meer over de fazant in het Drentse land is morgen te horen in Drenthe Toen, tussen 14.00 en 16.00 uur op Radio Drenthe.