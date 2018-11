Deel dit artikel:













Heel Nederland krijgt kerstbomen uit Tiendeveen De eerste boom is om (foto: Persbureau Meter) De eerste boom gaat naar Ommen (foto: Persbureau Meter) Grote bomen gaan tegen de vlakte (foto: Persbureau Meter)

Sinterklaas is koud in het land, maar bij Jan Veuger in Tiendeveen zijn ze al bezig met het volgende feest. Er wordt vanaf vanochtend druk gezaagd op het terrein met sparren aan het Kanaal Westzijde, want Veuger voorziet het hele land van kerstbomen.

Sparren van 12 tot 18 meter gaan vandaag tegen de vlakte in Tiendeveen. De eerste boom die vanochtend werd omgezaagd, bleef nog redelijk in de buurt: hij werd op een vrachtwagen geladen met bestemming Ommen. De boom krijgt een plek in het centrum van de Overijsselse plaats.



De volgende bomen die werden omgezaagd gaan onder meer naar Den Helder, Vlaardingen en de Europoort bij Rotterdam.



Het omzagen en opladen van de toekomstige kerstbomen is een secuur werkje. Aan de bomen en de graafmachine wordt een touw vastgemaakt. Daarna worden ze vakkundig omgezaagd en vervolgens met ondersteuning van de graafmachine langzaam neergelegd. Zo kunnen ze onbeschadigd aan hun reis door Nederland beginnen.