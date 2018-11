'Mooiste tentoonstelling uit mijn carrière is die over Iran'

Graven doet hij allang niet meer. Archeoloog Vincent van Vilsteren mist het ook niet. "Je wordt er alleen maar moe en vies van en of je wat vindt is maar afwachten."

De laatste 22 jaar heeft hij zich vooral bezig gehouden met het bedenken en maken van tentoonstellingen in het Drents Museum, waar hij sinds 1985 werkt. Daarmee is Van Vilsteren, die op het randje van zijn pensionering staat, medeverantwoordelijk voor de grote successen die het museum in Assen heeft geboekt.De eerste grote archeologietentoonstelling was die over het Terracotta Leger van Xi'an en 2008. Sindsdien volgden onder meer Goud uit Georgië, De Dode Zeerollen, De Maya's en The Great Liao, waarbij hij per se twee tempels uit Binnen-Mongolië wilde nabouwen.Iran - Bakermat van de Beschaving was zijn laatste en ook meteen een van de succesvolste. Hij trok 114.000 bezoekers en is genomineerd voor de Global Fine Art Award, de Oscar van de museumwereld."Dit is wel de mooiste tentoonstelling die ik heb gemaakt, als ik terugkijk op mijn carrière. Ik ben apetrots dat het zo mooi geworden is", zegt Van Vilsteren. Het museum probeert bezoekers steeds weer te verrassen, legt hij uit. "De zaal die we sinds 2010 hebben, kunnen voor elke nieuwe tentoonstelling weer omtoveren tot iets anders. Bezoekers herkennen de zaal niet weer. Deze keer kwamen ze op een Iraanse bazaar, helemaal in Perzische sferen. We proberen er steeds weer wat moois van te maken, zodat een tentoonstelling meer is dan een potje of een stukje brons in een vitrine."Inmiddels is de Iran-tentoonstelling voorbij en alles weer ingepakt. "Opbouwen is veel spannender dan afbreken. Het afbreken is echt werk. Daar hoef je niet je hele hebben en houden in te leggen. Het is altijd weer een deceptie ook. We pinken dan soms even een traantje weg."Of de Drentse vondsten, zoals vuistbijlen, niet in het gedrang raken tussen alle buitenlandse schatten? Volgens Van Vilsteren niet. "Onze missie is: Drenthe wat van de wereld laten zien en de wereld wat van Drenthe. Dus naast de internationale tentoonstellingen, hebben we ook Drentse onderwerpen." Voorbeelden zijn tentoonstellingen over blueslegende Harry Muskee, de omstreden archeoloog Tjerk Vermaning en over zijspancoureur Egbert Streuer. Die laatste is vanaf februari volgend jaar te zien. Ook de eigen Drentse collectie krijgt een prominentere plek.Van origine is Van Vilsteren als archeoloog gespecialiseerd in de Middeleeuwen in Nederland. De laatste jaren heeft hij flink wat bijgeleerd over vele andere landen culturen. Over drie weken trekt hij de deur van het museum achter zich dicht. Dan keert hij terug naar het onderwerp waar hij het meest van weet.Stilzitten is er namelijk - ondanks zijn pensioen - niet bij. Van Vilsteren gaat promoveren op een onderzoek naar middeleeuwse bronzen kookpotten, die overal in het landschap te vinden zijn en destijds zijn neergelegd als offers. Hij lacht: "Ik werk gewoon door, maar dan in mijn studeerkamer", lacht hij.Vincent van Vilsteren was vanmiddag te gast in het radioprogramma Cassata. Luister het programma terug via de podcast