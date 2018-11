Cassata #12: Bescherming tegen de wolf, 33 jaar Drents Museum en roman over Srebrenica

Hoe spaar je de wolf, de kool en de geit? Drenthe wil zowel de professionele schapenhouders als hobby-boeren beschermen tegen de wolf, maar hoe doe je dat? Daarover gaat het in deze aflevering van Cassata.

Verder aandacht voor een roman over Srebrenica en een gesprek met archeoloog en conservator Vincent van Vilsteren die na 33 jaar afscheid neemt van het Drents Museum. Hij gaat met pensioen, maar tegelijkertijd ook weer aan de studie. Tafelgast van deze week is Hans Derks, programmaleider van Drenthe Beweegt.0.41 - Tafelgast Hans Derks over de nominatie die Drenthe te pakken heeft voor de European Communicty of Sport 8.40 - Hoe kunnen we ons beschermen tegen de wolf?21.38 - Vervolg Hans Derks23.53 - Annemarie Bleeker schreef een boek over de val van Moslimenclave Srebrenica32.55 - Conservator en archeoloog Vincent van Vilsteren van het Drents Museum gaat met pensioen41.10 - Vervolg Hans Derks47.25 - Het radioforum met Derks, GroenLinks-kamerlid Wim Jan Renkema en VVD-Statenlid over het Nationaal Preventieakkoord, waardoor we gezonder moeten gaan leven en over het vertrek van Marco Out bij de VVD.Marjan KoekoekHenk Jumelet (gedeputeerde)Jos Hoekeswever (Wolf Fencing)Hans Derks (Drenthe Beweegt)Annemarie Bleeker (schrijfster)Vincent van Vilsteren (Drents Museum)Wim Jan Renkema (GroenLinks-kamerlid)Jan Smits (VVD-Statenlid)