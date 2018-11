Deel dit artikel:













Mysterie over vermoorde juf Mien houdt gemoederen bezig Schrijfster Verhoeven en Vera Lolkema van de historische vereniging bij de vindplaats van juf Mien. (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret) Vorig jaar is er een gedenksteen op de moordplek geplaatst. (foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret)

Wie vermoorde Wilhelmina Jansen in 1917 en verstopte het stoffelijk overschot in het Kluivingsbos in Eelde-Paterswolde? Die vraag houdt de gemoederen in het dorp nu al een eeuw bezig.

Geschreven door Marjolein Lauret

Onopgeloste moordzaak

Wilhelmina Jansen, ook wel 'Juf Mien' genoemd, verdwijnt op 21 september 1916. Ze verlaat haar ouderlijk huis in Groningen en stapt op de fiets op weg naar Eelde-Paterswolde. Maar daar komt ze nooit aan. Zoektochten leveren niets op. Ook een beloning van 10.000 gulden zorgt er niet voor dat juf Mien gevonden wordt.

Pas in april 1917 ontdekken arbeiders bij toeval haar lichaam. Ze is slordig begraven in het Kluivingsbos, haar voeten steken nog boven de grond uit. Ze heeft messteken in hart, hals en rug.



Inspiratie

"Wilde de moordenaar dat ze gevonden werd? En was het Wilhelmina wel? Want het lijk was al in een behoorlijke staat van ontbinding." Dat vraagt schrijfster Marijke Verhoeven zich af. Verhoeven woont in Eelde-Paterswolde en schrijft thrillers.

Het mysterie heeft haar inspiratie gegeven om een boek te schrijven over de moord op juf Mien. "Ik wil feiten en fictie met elkaar verbinden. Uiteindelijk wil ik in mijn boek de moord oplossen."



Bewoners worden detective

Verschillende complottheorieën zingen rond. Daarin wordt Verhoeven bijgestaan door de historische vereniging 'Ol Eel'. Om ook de bewoners bij de eeuwenoude moordzaak te betrekken heeft de vereniging afgelopen dinsdag een avond georganiseerd waarbij de bewoners mee konden denken over de oplossing. "Er kwamen tachtig mensen op af!", lacht Vera Lolkema van Ol Eel.



Daarbij aanwezig is ook schrijfster Marijke Verhoeven. "Om inspiratie op te doen. Want ik heb in mijn hoofd zelf al wel een theorie uitgedacht, maar misschien brengen die mensen mij ook op een idee." Verhoeven wil de theorie uitwerken dat Mien Jansen wellicht een lesbische relatie had. "Dat was in die tijd verboden. Dan kan het maar zo zijn dat ze betrapt is door de echtgenoot van de vrouw met wie Mien een relatie zou hebben."



Moordbos

Het zijn verhalen uit het verleden. Toch raken ze ook het heden, want nog steeds wordt het Kluivingsbos ook wel het 'moordbos' genoemd.

"Een moeder vertelde me tijdens de informatieavond dat ze niet wil dat haar dochter door dat bos fietst. En als ze dat toch doet, moet ze laten weten of ze veilig is thuisgekomen", vertelt Lolkema.

Op de plaatst waar juf Mien een eeuw geleden gevonden werd, is vorig jaar een gedenksteen geplaatst door de historische vereniging en Natuurmonumenten.



Groot succes

Aanstaande dinsdag is er, wegens doorslaand succes, een tweede 'meedenk-avond' in het Familiehotel Paterswolde. "Ook daar komen weer tachtig mensen op af", aldus Lolkema.

Verhoeven is dan ook weer aanwezig. "Inmiddels kan ik op basis van alle verhalen al wel twintig boeken schrijven", lacht Verhoeven.



Meestal doet Verhoeven negen maanden over het schrijven van een nieuw boek. "Maar deze neemt meer tijd in beslag!".