ACV verliest en is koppositie kwijt Dure nederlaag voor ACV (archieffoto: RTV Drenthe)

VOETBAL - ACV heeft de koppositie in de Hoofdklasse B uit handen gegeven. De Assenaren lieten zich in de twaalfde speelronde verrassen door laagvlieger DETO. De uitwedstrijd ging met 4-2 verloren.

Door de nederlaag zakt ACV naar de derde plaats van de ranglijst. Sparta Nijkerk is de nieuwe koploper, Excelsior '31 stijgt naar de tweede plek. Ook Urk had ACV kunnen passeren in het klassement, maar de Flevolanders verloren op bezoek bij SDC Putten.



Dramatische start

ACV begon dramatisch aan het duel in Vriezenveen. Binnen een kwartier keken de manschappen van trainer Fred de Boer tegen een 2-0 achterstand aan. Eerst schoot Kevin Peppels van grote afstand raak, daarna werkte Robert Talens de bal achter zijn eigen doelman Ben Wormmeester.



Van der Heide zorgt voor comeback

Dankzij Marco van der Heide repareerde ACV die schade nog wel razendsnel. De aanvaller scoorde in een tijdsbestek van drie minuten de 2-1 én de 2-2. Ondanks de comeback van ACV ging DETO na de eerste helft aan de leiding. Met zijn tweede treffer van de middag tekende Peppels in de 27e minuut voor de 3-2.



Derde doelpunt van Peppels

Na de pauze wist ACV zich niet nogmaals terug te knokken. De Drentse gasten kregen verschillende kansen, maar een doelpunt bleef uit. DETO sloeg na een uur spelen wél toe. Via opnieuw Peppels werd het 4-2. Met zijn derde doelpunt zorgde de ACV-kwelgeest tevens voor de eindstand.



ACV had in de vorige speelronde ook al punten laten liggen. Een week na het behalen van de eerste periodetitel eindigde de thuiswedstrijd tegen Putten in 1-1. Ondanks het gelijkspel bleef ACV toen wel lijstaanvoerder. Die status is de club nu dus alsnog kwijt.