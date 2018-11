Deel dit artikel:













Drenthina pakt drie belangrijke punten tegen De Weide Trainer Peter Timmer (Drenthina) kijkt gespannen toe (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Drenthina deed vanmiddag in Hoogeveen goede zaken door met 1-0 van De Weide te winnen. De wedstrijd in de 2e klasse J was lang het aankijken niet waard, maar daar maalt in Emmen niemand om.

Geschreven door René Posthuma

Over de eerste helft valt niet veel te vertellen. De eerste en enige kans voor rust was voor de thuisclub. In de 37e minuut schoot Jasper Strijker over. Het publiek haalde opgelucht adem toen scheidsrechter Benjamins voor de rust floot.



Iets aantrekkelijker

De tweede helft was iets beter dan de eerste. De grootste kans was weer voor Strijker. Dit keer ging een afstandsschot rakelings naast. Aan de andere kant was Thom Aalders, uit een vrije trap, dicht bij de openingstreffer. Een goede redding van De Weide doelman Remco Hemmes voorkwam dat.



In de 75ste minuut nam Drenthina een 1-0 voorsprong. Maikel Arling ontsnapte aan de Hoogeveense verdediging en legde de bal goed breed voor Bernard Bakker, die de bal in een leeg doel kon binnentikken.



In de slotfase was De Weide te onmachtige om de achterstand om te buigen. Aanvoerder Mitchel Luchtenberg miste vlak voor tijd nog de kans op de gelijkmaker en dus verloor De Weide voor de tweede keer dit seizoen.