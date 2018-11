Deel dit artikel:













Drenten voor de rechter vanwege cybercrime Hacken is een vorm van cybercrime (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Het ontregelen van een koelsysteem van een supermarkt, inbreken in iemands e-mailaccount of op de server van Mediamarkt; allemaal vormen van cybercrime.

Mannen uit Exloo, Meppel, Hoogeveen en Emmen verschijnen maandag in Groningen voor de strafrechter vanwege deze vormen van internetcriminaliteit. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland heeft een speciale zitting gepland, waarop cybercrime centraal staat.



Ontregelen koelsysteem

In totaal staan er acht zaken op de rol, waarvan vier Drentse. De meest opvallende is wel die tegen een 18-jarige man uit Hoogeveen die wordt beschuldigd van 'inbreken' in het systeem van een koeltechniekbedrijf. In dat systeem kon hij op afstand de koeling van een medicijnopslag en van een supermarkt ontregelen, waardoor die bedrijven schade leden.



Hacken

Een 52-jarige man uit Exloo hackte volgens het OM iemands e-mailaccount, waardoor hij alle mails kon lezen. Een Emmenaar van 18 wordt verdacht van het binnendringen op de server van Mediamarkt, via het account van iemand anders. Via dat account bestelde hij vervolgens spullen.



Een Meppeler, die nu 19 jaar is, staat achter gesloten deuren terecht, omdat hij in het bezit was van hackingtools, stelt het Openbaar Ministerie. Verder staan er nog twee mannen uit Groningen en Friesland terecht.



Maandagochtend om 8.30 uur meer over dit onderwerp op Radio Drenthe.