DOS'46 buigt in tweede helft alsnog voor PKC DOS'46-trainer Pascal Zegwaard (archieffoto: RTV Drenthe)

KORFBAL - DOS'46 heeft geen punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen PKC in de Korfbal League. De Nijeveners gingen in Papendrecht met 30-25 onderuit.

Voor DOS'46 was het de derde zware wedstrijd op rij in de zaalcompetitie. De ploeg van trainer Pascal Zegwaard was het seizoen begonnen met een overwinning in de noordelijke derby tegen LDODK. Vorige week werd nipt verloren van landskampioen TOP.



Voorsprong

De wedstrijd tegen PKC vormde voor DOS'46 een weerzien met Daniël Hulzebosch. De coach van de Zuid-Hollanders was in het verleden werkzaam in Nijeveen. DOS'46 deed in de eerste helft niet onder voor PKC. De Drentse formatie nam zelfs een voorsprong van drie punten, maar die marge verdween nog voor het rustsignaal. De eerste helft werd afgesloten met een gelijke stand: 15-15.



Kater

Na de hervatting liep TOP alsnog weg bij DOS'46. Met de overwinning spoelde de thuisclub de kater van de vorige speelronde deels weg. TOP ging toen pijnlijk onderuit tegen Fortuna.



Met tien treffers was Nienke Hintzbergen de topscorer van DOS'46 tegen PKC. Jelmer Jonker en Leander Zwolle kwamen allebei tot vijf doelpunten.