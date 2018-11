Daklozen kunnen gratis binnen slapen tijdens winterregeling

De koude dagen en nachten komen er weer aan, daarom stelt GGD Drenthe een winterregeling in. De regeling is bedoeld om te voorkomen dat daklozen en slechtbehuisden gezondheidsrisico’s oplopen door de kou.

Bij de gloednieuwe daklozenopvang aan de Havenkade in Assen kunnen daklozen gratis terecht voor een slaapplek. De opvang is voor iedereen toegankelijk.Ook voor mensen die slecht behuisd zijn: "Er zijn mensen die wonen in hutjes, of ze leven in huizen of schuurtjes zonder gas of licht. Dat is gewoon te koud, dus die kunnen hier ook gebruik van maken en die kunnen hier gratis verblijven", zegt Ina van Oost. Zij is coördinator bij opvangorganisatie Cosis."Het is echt gevaarlijk als je met een behoorlijke kou buiten slaapt. We gaan dan ook actief op zoek naar mensen die buiten slapen, en die gaan we actief bewegen om toch echt gebruik te maken van de opvang die er is", zegt Renate Harkema van het Leger des Heils.Bij de opvang in Assen kunnen mensen vanaf negen uur 's avonds terecht voor een slaapplek. In de ogen van Menno, die tijdelijk dakloos is, is dat te laat. "Het moet gewoon de hele dag open. Om vijf uur is het al koud, om vier uur ook al." Ina van Oost is het daar mee eens: "Dat willen wij eigenlijk ook wel, maar er zijn afspraken over gemaakt in de gemeente. En de opvang moet wel bemenst worden."Inwoners van Drenthe die weten dat iemand buiten slaapt of in een onderkomen leeft dat ongeschikt is voor deze kou, worden opgeroepen om dit te melden via het OGGz-meldpunt 0900-372 27 22, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. U kunt ook mailen . Buiten kantooruren kan ook contact worden opgenomen met de politie via 0900-8844.