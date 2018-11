Deel dit artikel:













'Beleving is veel belangrijker geworden bij kerstmarkten' Overal in het dorp zijn kraampjes (foto: RTV Drenthe / Mathijs Holtrop) Genieten bij een vuurtje (foto: RTV Drenthe / Mathijs Holtrop)

Op verschillende plekken in Drenthe zijn dit weekend kerstmarkten en winterfairs. Volgens Marketing Drenthe valt het kerstseizoen eerder dan in andere jaren: "Vooral in de dorpjes zien we meer activiteiten, zoals stalletjes en live-muziek in de dorpen. Beleving is veel belangrijker geworden."

Boerderijen en schuren in Gees worden dit weekend speciaal uitgelicht, waarmee een sprookjesachtige sfeer ontstaat. Overal in het dorp zijn winkeltjes en boerderijen open voor publiek. "Wij hebben geen parkeergeld of toegangsprijzen", zegt een ondernemer trots.



In Orvelte was er zaterdag overdag een kerstmarkt die erg druk is bezocht. Ook voor verzamelaars. "Ik heb hier een oud hertje van gips gekocht", vertelt een bezoeker. "Ik vind het prachtig om deze dingen hier te kopen, een geweldige sfeer. Maar ik zet ze apart, want eerst gaan we Sinterklaas vieren. Daarna ga ik mij echt voorbereiden op kerst!"