Koploper HZVV slikt eerste nederlaag tegen hekkensluiter

VOETBAL - Acht speelronden lang stond HZVV ongeslagen bovenaan in de ranglijst van de eerste klasse E. Uitgerekend tegen de hekkensluiter gingen de Hoogeveners voor het eerst onderuit. In de slotfase van het duel met Broekster Boys zorgde een penalty voor de beslissing: 1-2.

In het eerste kwartier was er weinig amusement voor de supporters in Hoogeveen. Grote kansen bleven uit voor beide ploegen. De eerste dreigende situatie namens de thuisclub was na dik twintig minuten. De bal raakte door een inzet van Luke Millar de paal. Ook in het vervolg van de eerste helft bleven doelpunten uit. "We speelden een heel slechte wedstrijd", stelt trainer Gert van Duinen. "Broekster Boys speelde georganiseerd, maakte de ruimtes klein en probeerde te counteren. Gaandeweg de eerste helft gingen wij wel beter spelen en kregen kansen."Het duurde tot de 59e minuut voordat de 1-0 viel. Noah ten Brinke brak de ban. "Toen de 1-0 viel, voelde dat wel even als een bevrijding", aldus Van Duinen. Maar het publiek hoefde niet lang te wachten op het volgende doelpunt. Aan de andere kant van het veld zorgde Hoekstra namens Broekster Boys voor de gelijkmaker. "Die goal viel door persoonlijke fouten van onze spelers", zegt Van Duinen.In de laatste seconden van de wedstrijd zag HZVV het helemaal misgaan op eigen veld. Door een benutte strafschop ging Broekster Boys met de zege aan de haal. Van Duinen: "Het was een vreemde situatie. Wij zetten veel druk en kregen daardoor kansen. Broekster Boys kwam er niet helemaal meer uit. Er werd iets geroepen door een speler van ons, waardoor Broekster Boys een vrije trap kreeg. Vanuit de vrije trap maakten wij een stomme overtreding en kregen zij een strafschop".Ondanks het verlies blijft HZVV de ranglijst aanvoeren. De club heeft 24 punten uit negen duels en staat vijf punten los van de nummer twee, Winsum. "Natuurlijk is het een teleurstelling dat je verliest, want we willen verder uitlopen op de concurrentie. Maar ook dit is onderdeel van het proces. Ik hoop dat de boel hierdoor weer op scherp staat", sluit Van Duinen af.