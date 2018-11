VOETBAL - Achilles 1894 is 'Super Saturday' goed begonnen. Beide eerste elftallen van de Asser club komen vandaag op het eigen sportpark in actie en de zaterdagvoetballers gaven het goede voorbeeld tegen LTC, door met 2-1 te winnen.

Uitslagen en standen zaterdagvoetbal

ACV verliest en is koppositie kwijt

Koploper HZVV slikt eerste nederlaag tegen hekkensluiter

Drenthina pakt drie belangrijke punten tegen De Weide

Noordscheschut pakt tweede overwinning op rij

Achilles 1894 wint van buurman LTC

Elim niet meer aan kop na tweede gelijkspel

Vanavond moet de zondagtak het feestje compleet maken door op eigen veld te winnen van Be Quick 1887 in 'de klassieker'.Door de zege klimt Achilles 1894 zaterdag naar de 7e plek in de 3e klasse C met 12 punten uit 9 duels. LTC blijft steken op 14 uit 9 en staat 5e. Koplopers in deze klasse zijn Be Quick 1887 en Loppersum, met 22 punten.LTC was vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij, maar echt grote kansen kregen de gasten niet. De eerste echte kans was meteen raak. Mahdy Youssef schoot in de korte hoek raak. LTC vergat echter door te drukken en op slag van rust werd het zomaar gelijk. Ferdi Hidding werd schitterend diep gestuurd door Wouter van der Molen en rondde koeltjes af: 1-1.Ook in de beginfase van de tweede helft had LTC een veldoverwicht, maar dat veranderde na zo'n tien minuten. Spelmaker Richard Mulder maakte weliswaar een pittige tackle, maar tot ieders verrassing werd er een rode kaart tevoorschijn gehaald.Met elf tegen tien kantelde de wedstrijd en Achilles 1894 begon meer en meer te geloven in een zege en begon ook beter te voetballen. De zege kwam er uiteindelijk ook. Michael Boersma mocht ongehinderd binnenkoppen, nadat Hidding al een grote kans op de 2-1 had laten liggen. In de extra tijd kreeg de thuisclub nog een megakans op een derde goal, maar Tobias Stel ramde de bal een meter voor de doellijn snoeihard tegen de lat.