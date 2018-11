Deel dit artikel:













Noordscheschut pakt tweede overwinning op rij Noordscheschut pakt drie punten bij Bedum (foto: RTV Drenthe/archief)

VOETBAL - Noordscheschut heeft op bezoek bij Bedum in de slotseconden van de wedstrijd de winst gegrepen. De ploeg van trainer Marc van Meel zegevierde met 0-1.

Op z'n Duits

Lange tijd leek het erop dat het 0-0 zou blijven in Groningen. "Dan zie je toch dat de trapkracht van Melvin Mol, die aan vanaf de rechterkant voorgaf op Nick Koster, van waarde is in ons team", vertelt Van Meel. Koster kopte de bal op aangeven van Mol binnen. "Het was wel een overwinning op z'n Duits", jubelt Van Meel.



Noordscheschut had de wedstrijd al eerder kunnen beslissen, maar benutte de kansen niet die het kreeg in de eerste helft. Van Meel: "In de tweede helft speelden wij én Bedum minder, maar wij wisten toch te scoren en te winnen."



Stijgende lijn

Na de overwinning op Bedum staat Noordscheschut achtste op de ranglijst, met elf punten. En dat is na negen speelronden een knappe prestatie, want de ploeg verloor aan het begin van het seizoen veel wedstrijden. "Voordat het seizoen startte, zijn we heel reëel geweest", zegt Van Meel. "We wisten dat we het dit jaar niet makkelijk gingen krijgen, maar de spelers werken hard en dat wordt nu eindelijk beloond door twee keer op rij te winnen. We speelden eerder telkens al gelijkwaardige wedstrijden, alleen wisten we toen de winst nog niet naar onze kant toe te trekken."



Op 8 december staat de uitwedstrijd tegen koploper HZVV op de planning. Met het nieuws dat de Hoogeveners vandaag voor het eerst verloren, kan Van Meel prima leven. "Het is fijn om te weten dat ook zulke ploegen gewoon kunnen verliezen. Al is het als je kijkt naar de ranglijst wat minder. Het was mooi geweest als Broekster Boys drie punten minder hadden gehad dan wij", sluit Van Meel af.