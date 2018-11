Deel dit artikel:













Elim niet meer aan kop na tweede gelijkspel Elim-trainer Jan-Otto Benjamins (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Elim heeft opnieuw punten laten liggen in de derde klasse D. De equipe van trainer Jan-Otto Benjamins speelde met 1-1 gelijk in de uitwedstrijd tegen Hardenberg '85.

Door het slippertje is Elim de eerste plaats in het klassement kwijt. Concurrent SVM Marknesse won met 3-0 van Lutten en komt in punten gelijk met de Drentse club. Op basis van een beter doelsaldo is de formatie uit Flevoland de nieuwe koploper.



Klomp

Elim greep in Overijssel halverwege de eerste helft nog de leiding. Hermann Klomp was de maker van de 0-1. Hardenberg '85 kwam enkele minuten later al op gelijke hoogte via Berend Weiden. In de tweede helft hadden beiden ploegen nogmaals kunnen toeslaan, maar de 1-1 bleef uiteindelijk op het scorebord staan. Enkele keren stond het aluminium een treffer in de weg.



Tweede remise

Voor Elim is het de tweede remise op rij. Een week eerder was de derby tegen Hollandscheveld op 0-0 afgesloten. Daarvoor had Elim alle voorgaande zeven competitieduels gewonnen. Die foutloze reeks was goed voor de winst in de eerste periode.