Hurry-Up na prima optreden klaar in Challenge Cup Hurry Up uit Challenge Cup na verliespartij tegen Madeira (Foto: Twitter Hurry-Up)

HANDBAL - Hurry-Up heeft met een goed duel afscheid genomen van de Europese Challenge Cup. De club uit Zwartemeer bleef in de return in Funchal lang in het spoor van Madeira Andebol. Het werd uiteindelijk 32-28 op het Portugese eiland. Hierdoor is Hurry-Up uitgeschakeld in het toernooi.

Het verschil was beduidend minder groot dan vorige week, toen beide teams elkaar voor het eerst troffen in Sporthal Angelslo in een duel bij de laatste 32 van de Challenge Cup. In die wedstrijd kreeg Hurry-Up een draai om de oren (21-37). Gezien die royale nederlaag had Hurry-Up in de return een wonder nodig om nog een ronde verder te komen.



In tegenstelling tot het eerste duel kwam de ploeg van het trainersduo Tim Remer en Manuël Kremer op Portugese bodem een stuk beter uit de verf. Bij de rust stonden de Drentse handballers maar met één punt achter: 17-16.



Uiteindelijk kon Hurry-Up geen kleine overwinning boeken op de Portugezen. Desondanks verlaat de ploeg Madeira met opgeheven hoofd dankzij de prima pot handbal.