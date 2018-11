Dost scoort twee keer bij debuut Keizer in Portugal

Dost is trefzeker (foto: JOSE SENA GOULAO)

VOETBAL - Bas Dost heeft zich van zijn beste kant laten zien bij het debuut van trainer Marcel Keizer bij Sporting Portugal. De spits scoorde tweemaal in de uitwedstrijd in de beker tegen Lusitano FCV, dat uitkomt op het derde niveau. Sporting Portugal won uiteindelijk met 1-4.

Dankzij de zege plaatst de Portugese topclub zich eenvoudig voor de achtste finale van de Taça de Portugal, het grootste bekertoernooi van het land. Dost opende de score in de 42ste minuut. Lusitano maakte nog voor het rustsignaal verrassend gelijk, maar in de tweede helft stelde Sporting alsnog orde op zaken. Mede door het tweede doelpunt van Dost werd het 1-4.Keizer, die evenals Dost een verleden heeft bij FC Emmen, werd vorige week gepresenteerd als coach van Sporting. De club uit Lissabon staat tweede in de competitie, twee punten achter FC Porto.