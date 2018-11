Deel dit artikel:













Podiumplek Vormeer in derde wedstrijd marathonvierdaagse Imke Vormeer (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

MARATHONSCHAATSEN - Imke Vormeer heeft een podiumplaats overgehouden aan de derde wedstrijd in de Trachitol Trophy. De schaatsster uit Meppel eindigde als derde op het ijs in Hoorn. Die plek bezet Vormeer ook in het algemeen klassement.

Voor de derde dag op rij greep Irene Schouten de overwinning. Haar ploeggenote Marijke Groenewoud werd tweede. Vormeer, die de afgelopen twee wedstrijden om de Trachitol Trophy vierde werd, maakte het erepodium compleet.



Het slotstuk van de marathonvierdaagse is zondag in Groningen. De nog ongeslagen Schouten kan de eindzege eigenlijk niet meer ontgaan.



Hoolwerf

Bij de mannen won Evert Hoolwerf in Hoorn, voor zijn ploegmaat Arjan Stroetinga. De derde plek was voor Crispijn Ariëns. In het klassement gaat Hoolwerf eveneens aan kop.