Veiling voor feestje Dingspilhuus Diever 'groot succes'

De veiling die vanavond in Diever gehouden werd om de feestelijke opening van het nieuwe Dingspilhuus te bekostigen heeft meer geld opgeleverd dan van tevoren werd gedacht.

Dat laat Alfred Schoenmaker van Hart voor Diever weten. "We dachten dat we 5.000 euro op zouden halen. Uiteindelijk werd dat 6.700 euro. Met 250 man in de zaal was het echt een groot succes, we zijn zeer tevreden", aldus Schoenmaker.Het meest bijzondere kavel dat werd geveild was de burgemeester van Westerveld, Rikus Jager. Uiteindelijk is het dagje uit met de burgemeester over de toonbank gegaan voor 190 euro.De meest populaire kavels waren verschillende vakanties, een helikoptervlucht en een website met alles erop en eraan. Hier werd het meeste geld mee binnengehaald.Om het oude en versleten Dingspilhuus in Diever te vervangen, komt er bij de scholengemeenschap Stad en Esch een nieuw gebouw. Die doet dienst als sportzaal en dorpshuis. Door middel van de veiling moet de feestelijke opening bekostigd worden.Volgens Schoenmaker is er nu eigenlijk al genoeg geld: "Deze opbrengst overtreft alle verwachtingen, ik denk dat we hiermee wel een leuk feestje kunnen bouwen ja!"