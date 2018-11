Deel dit artikel:













Sudosa-Desto pakt eerste overwinning in de Topdivisie Time-out voor Sudosa-Desto (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOLLEYBAL - De volleyballers van Sudosa-Desto hebben dit seizoen voor het eerst een overwinning geboekt in de Topdivisie. In eigen huis waren de Assenaren met 3-2 te sterk voor DIO/Bedum.

Sudosa-Desto speelt dit seizoen in de Topdivisie, nadat Cito uit Zeist zich op het laatste moment had teruggetrokken omdat het geen volwaardig team op de been kon brengen. De ploeg van trainer Erik Noordijk heeft het lastig en stond met slechts twee punten onderaan de ranglijst. Bedum had voor aanvang van de wedstrijd tien punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld dan de Assenaren.



Spannend

In de eerste set hadden de gasten steeds een kleine voorsprong, Vanaf 17-17 gaf Sudosa-Desto geen punt meer weg om de eerste set met 25-17 te winnen.



Ook in de tweede set ging het lang gelijk op, alleen had Sudosa steeds een kleine voorsprong. Op 21-20 verzuimden de Assenaren door te drukken, waarna de gasten de set met 24-26 binnen sleepten.



Winst

Het onnodige verlies van de tweede set dreunde aan het begin van de derde nog door. DIO/Bedum nam snel een 1-4 voorsprong, maar de thuisclub knokte zich goed terug. In een spannende slotfase bleef Sudosa-Desto in de derde set wel aan de goede kant van de streep en won met 26-24.



De vierde set leek DIO/Bedum met ruime cijfers te winnen, maar de Groningers lieten Sudosa nog bijna terugkomen, om uiteindelijk de set met 22-25 te winnen. Ook de vijfde set was spannend maar uiteindelijk won Sudosa-Desto de set met 15-13 en de wedstrijd met 3-2. Door de overwinning staat Sudosa op één punt van Volley Tilburg en VCV.