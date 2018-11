Deel dit artikel:













Mannen E&O onderuit, dames boeken thuiszege Wisselende resultaten voor E&O

HANDBAL - De mannen van E&O hebben de uitwedstrijd tegen DFS in Arnhem verloren. Na een ruststand van 18-12 eindigde het duel in de Eredivisie 33-26.

E&O kwam in de beginfase tot twee keer toe op voorsprong in Sporthal Rijkerswoerd, maar daarna nam DFS de regie over de wedstrijd in handen. Zelfs een directe rode kaart voor Stanley Santos bracht de zege van de thuisclub niet in gevaar.



Goede kant

De vrouwen van E&O bleven in hun duel in de Eerste Divisie wel aan de goede kant van de score. Voor eigen publiek werd Aalsmeer met 31-27 verslagen. Vanaf 5-5 greep E&O de leiding en gaf deze marge niet meer uit handen. Voor de ploeg van trainer Henk Smeenge is het de vierde seizoenszege.



Minuut stilte

Beide wedstrijden van E&O werden voorafgegaan door een minuut stilte ter nagedachtenis aan Erwin Bakker. Hij was als jeugdspeler actief voor de club uit Emmen.