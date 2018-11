Deel dit artikel:













Red Giants verliest van concurrent BS Leiden Red Giants gaat onderuit (archieffoto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

BASKETBAL - Red Giants heeft de confrontatie met directe concurrent BS Leiden verloren. De Meppelers gingen in eigen hal nipt onderuit. Het duel eindigde in 90-94.

Door de nederlaag blijft Red Giants in de promotiedivisie steken op zes punten uit negen duels. De formatie van coach Patrick Koning staat op de twaalfde plaats. Alleen BV Groningen en De Groene Uilen verzamelden vooralsnog minder punten.



Leiden komt door de zege in Meppel in punten gelijk met Red Giants. De Zuid-Hollanders speelden bovendien een wedstrijd minder. Red Giants gaat over een week op bezoek bij BV Groningen.