Tweede overwinning voor hekkensluiter Olhaco Olhaco wint weer eens

VOLLEYBAL - Olhaco heeft een broodnodige zege geboekt in de Eerste Divisie A. De ploeg van trainer Dennis Luider won in de eigen sporthal Trasselt met 3-1 van nummer vijf VC Sneek (25-21, 25-17, 25-22, 7-25).

Voor Olhaco is het pas de tweede overwinning van deze competitie. De equipe uit Hoogeveen was bij de start van het seizoen te sterk voor Orion uit Doetinchem. Die zege kreeg twee maanden geleden gestalte.



Ondanks de nieuwe winstpartij blijft Olhaco de hekkensluiter. De achterstand op zowel Hovoc en Avior is slechts twee punten. Bovendien speelde Olhaco een wedstrijd minder.



Tjoba

Voor eigen publiek incasseerden de vrouwen van Tjoba een harde nederlaag tegen Krekkers. Het duel in de Eerste Divisie A eindigde in 0-4 (14-25, 22-25, 23-25, 23-25). Tjoba staat voorlaatste, met zeven punten.