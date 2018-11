Deel dit artikel:













Klassieker Achilles 1894 - Be Quick 1887 eindigt in 2-5 Toen de supporters van Achilles 1894 nog volop vertrouwen hadden. Uiteindelijk ging de klassieker verloren met 5-2

VOETBAL - 'Super Saturday' op sportpark Marsdijk in Assen begon nog mooi met de zege van Achilles 1894 zaterdag, maar eindigde in mineur door de forse nederlaag van de zondagtak tegen Be Quick 1887.

De klassieker, die voor de 156e keer werd gespeeld, eindigde in 2-5.



Door de nederlaag staat Achilles 1894 voorlopig 10e in de hoofdklasse A, met 15 punten uit 12 duels. Bij een overwinning van MSC (tegen koploper Hoogeveen) is de Asser club de laagst geklasseerde Drentse club.



Blessures

Achilles 1894-trainer Paul Weerman heeft te kampen met een blessuregolf. Tegen Be Quick miste de oefenmeester 8 basisspelers en dat bleek iets teveel van het goede tegen Be Quick, dat wel van geluk mocht spreken dat de ploeg na rust met elf man mocht blijven spelen.



Eerste helft

Door een fraaie vrije bal van Toufik Faraouni kwam Be Quick na zo'n 20 minuten op voorsprong. Zijn vrije bal verdween onhoudbaar voor Achilles-doelman Morten Otto in de kruising. Aan de andere kant schoot Ids Hannema, vijf minuten na de 0-1, een vrije bal op de lat. Pelle de Vries scoorde in de 27e minuut de gelijkmaker voor Achilles 1894 en bij 1-1 bleef het tot de rust.



Overigens kroop Be Quick kort voor rust nog wel door het oog van de naald toen Ivan Spijkstra een harde overtreding maakte en ontsnapte aan een een tweede gele kaart.



Wedstrijd op z'n kop

In de tweede helft gaf de thuisclub in een tijdsbestek van zes minuten de wedstrijd compleet uit handen. Door twee treffers van Bentum en één van Vegter stond het zomaar 1-4 en was het duel al snel gespeeld.



Nog twee treffers

Jean Pierre N'Gouan zorgde twintig minuten voor tijd nog wel voor de 2-4, maar het slotakkoord was voor Vegter. Met zijn derde van de avond zorgde hij voor het slotakkoord in de klassieker.