Liveblog: Koolwijk schiet FC Emmen in mineur: 1-2 [gesloten] Volg FC Emmen - Excelsior van minuut tot minuut

VOETBAL - FC Emmen heeft met 1-2 verloren van Excelsior. Anco Jansen scoorde de Emmenaren vroeg in de tweede helft naar 1-0, maar doelpunten van Messaoud in de zestigste minuut en Koolwijk in de slotfase deden Emmen de das om. De ploeg blijft hierdoor met lege handen achter op De Oude Meerdijk.