Emmen heeft nieuw wereldrecord schoentje zetten [update] Het behaalde record (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer) De schoenen staan verspreid door winkelcentrum De Weiert (foto: Stichting Sinterklaas Emmen)

Even zag de organisatie het somber in, maar het is toch gelukt. Emmen heeft het wereldrecord schoentje zetten verbroken.





Vanochtend stond de stand nog op bijna 1.300 schoenen, de Pieten verspreidden de ingeleverde schoenen door het winkelcentrum.





Het leek twijfelachtig of het record gehaald zou worden, maar vanochtend kwamen er nog honderden schoentjes bij, mede dankzij de hulp van een schoenenwinkel. Sinterklaas maakte uiteindelijk de uitslag bekend.



, maar die ambitie bleek iets te groot.



