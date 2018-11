Deel dit artikel:













Verbreekt Emmen het wereldrecord schoentje zetten? De schoenen staan verspreid door winkelcentrum De Weiert (foto: Stichting Sinterklaas Emmen)

Bijna tweeduizend schoentjes zijn er nodig, maar op dit moment staan er ruim duizend schoenen in het winkelcentrum De Weiert. Emmen probeert vandaag het wereldrecord schoentje zetten te verbreken, maar het is nog maar zeer de vraag of dat lukt.





De organisatie laat weten dat de teller aan het begin van deze dag op 1.294 schoenen staat. De Sint heeft een aantal Pieten ingeschakeld om die vanochtend in het winkelcentrum klaar te zetten.





Vanochtend kunnen nog de laatste schoentjes gezet worden en de organisatie hoopt dan ook dat er nog genoeg schoenen bij komen om het oude record te verbreken. Dat record staat op 1.966 schoenen en werd in België gehaald.



Vanmiddag om 12.30 uur worden alle schoentjes geteld en Sinterklaas maakt daarna bekend of het record is gehaald of niet. De kinderen krijgen na afloop hun schoen gevuld weer terug. Stichting Sinterklaas Emmen zette in eerste instantie in op drieduizend schoenen , maar dat aantal lijkt nu niet meer haalbaar.