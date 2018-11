De vijfde klasse F: Tegenvallend rubriekdebuut NKVV

VOETBAL - NKVV heeft gedebuteerd in de rubriek 'De vijfde klasse F' van het tv-programma Onze Club. Vanuit een kansrijke positie op de ranglijst wist de thuisformatie uit Dalerpeel niet te zegevieren.

De uitzending van Onze Club met daarin de reportage vanuit Dalerpeel

Zaterdagmiddag kwam runner-up én streekgenoot VCG op bezoek in Dalerpeel. Bij een thuisoverwinning zou NKVV over de gasten uit Geesbrug heengaan op de ranglijst en zich op de tweede plaats in de amusante vijfde klasse F nestelen.In de eerste helft kreeg NKVV drie uitstekende kansen te scoren. Mogelijkheden waren niet aan Patrick Biesbrouck en Damien Pol besteed. Aan de overkant sloeg VCG vlak voor rust toe. Door een heerlijk overstapje van Levi Dekker kon Sander van Veen zijn negende van de competitie maken.Vlak na de herstart kon VCG, dat topschutter Remon Benjamins door ziekte moest missen, weer juichen. Een kopbal van routinier Erwin Doorn ging over NKVV-goalie Mike Deuten heen. Zonder doellijntechnologie keurde de arbiter de treffer goed. In het vervolg wist NKVV geen vuist te maken.Door de nederlaag maakt de formatie van Johan Knol een pas op de plaats. "Het verschil in de top is niet zo groot. Dan heb je maar negen ploegen in de competitie. Dan een week vrij, dan een week spelen. Voor die jongens is het moeilijk in het ritme te blijven. We hadden de aansluiting kunnen krijgen. Het gebeurt niet", lichtte de oefenmeester van NKVV tot slot toe.Competitiegenoot Erica'86 is na acht wedstrijden van de nul af. In eigen huis pakte de ploeg van Cor Huls een punt tegen VEV: 3-3. Na rust maakten de gasten uit Klazienaveen-Noord een 0-3 achterstand goed.