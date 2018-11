De discussie blijft fel; Assen of Zandvoort?

Voorzitter Arjan Bos van het TT Circuit probeerde het vanmorgen nog maar een keer in het tv-programma WNL op Zondag. "Wij kunnen de Formule 1 zonder overheidsgeld organiseren. En dat heeft de sympathie van de samenleving."

Dit geluid liet Arjan Bos al eens eerder horen en is voor hem een belangrijk voordeel van Assen als mogelijke Formule 1-organisator.Maar de andere gast in het programma, oud Formule-1 coureur Jan Lammers en voorvechter van het circuit in Zandvoort, vond het maar niks en reageerde pinnig: "Zandvoort draait heel succesvol, zonder overheidssteun. Maar Assen heeft recent nog de tribunes verbouwd en daar is vier miljoen euro steun voor betaald vanuit de overheid. Dat zijn belangrijke nuances en volgens mij heeft het TT Circuit ook nog nieuwe aanvragen gedaan bij de overheid."Bos van het circuit in Assen bleef rustig: "We bekostigen het allemaal zelf, af en toe doet de overheid mee met investeringen voor de infrastructuur."De twee partijen waren te gast in WNL op Zondag om te vertellen over de mogelijkheden om de Formule 1 naar Nederland te halen. Bos weet dat Zandvoort een brief heeft gekregen van het organiserende comité dat ze daar, mits ze de zaak voor elkaar hebben, de Formule 1 mogen organiseren. Assen staat daarmee op achterstand. "Ja die brief hebben wij niet. Maar daar ben ik niet teleurgesteld over", aldus Bos."Zandvoort heeft historie en is dicht bij Amsterdam, daar kunnen we niks aan doen. Maar in Assen is de accommodatie klaar en we hebben toezeggingen van financiers", meldt de voorzitter van het TT Circuit.Jan Lammers denkt dat het goed komt in Zandvoort. Ondanks dat minister president Mark Rutte heeft gezegd dat het circuit het eerst zelf maar moet uitzoeken met de financiën. En ook de provincie Noord-Holland heeft al laten weten niet mee te willen betalen . Jan Lammers: "Dat ligt genuanceerder. Om voor steun in aanmerking te komen, moet je aan een aantal criteria voldoen. Het is een gecompliceerde zaak. De overheid kan nu nog niet zeggen of die steun er wel of niet komt. Maar hoe dan ook, je hebt budget nodig. Maar als wij dat rond hebben, komt de Formule 1 naar Zandvoort."