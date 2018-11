Deel dit artikel:













Jens Dekker na veel pech weer terug op podium Jens Dekker na veel pech weer terug op podium (foto: RTV Drenthe/Karin Mulder)

VELDRIJDEN - Jens Dekker uit Fluitenberg is vandaag derde geworden tijdens de wereldbekerwedstrijd in het duinzand van het Belgische Koksijde. Eindelijk revanche voor de 19-jarige Drent die dit seizoen al veel pech had.

Geschreven door Karin Mulder

Zo liep Dekker in Geraardsbergen een rugblessure op en stond hij de afgelopen twee weken langs de kant met een diepe snee in z’n knie. Ook kampt de renner van Corendon-Circus regelmatig met ademhalingsproblemen.



De overwinning in Koksijde ging naar de Britse favoriet Tom Pidcock. De Fransman Antoine Benoist finisht als tweede.



Dekker draaide vandaag in België als tweede het veld in. Hij zakte vervolgens terug naar de tiende plaats, maar sprintte in de finale nog knap naar het podium.