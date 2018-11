Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ondernemen in Drenthe: Slimme borstels uit Hoogeveen De familie Bols van Jobo in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

Wat ooit begon met een zelfgemaakt borstelmachientje in een schuurtje achter het huis van de familie Bols, is uitgegroeid tot een van de belangrijkste producenten van Nederland op borstelgebied. Het gaat om Jobo in Hoogeveen.

"Wij zijn echt een familiebedrijf", zegt oprichter Bé Bols.



Meer dan een veger

"Bij borstels en bezems denkt men al snel aan schoonmaken en reinigen", vertelt dochter Elizabeth Bols, "maar een borstel kan ook gebruikt worden voor afdichting van gaten en kieren, voor het aandrukken van etiketten en zelfs voor het weren van ongedierte." En voor die specifieke markt is het bedrijf in Hoogeveen.



Hoogeveense uitvinding

"Mijn vader heeft wel vaker een goed idee. Dan komt hij binnen op kantoor en zegt: Ik heb een idee. Dan gaat hij naar de machine en gaat net zo lang door totdat het product eruit komt", vertelt Elizabeth. Haar vader lacht. Op die manier is jaren geleden de onkruidborstel ontstaan, het kleine, met stalen haren ingestoken borsteltje op de lange houten steel, om onkruid tussen de tegels en stenen weg te poetsen. Inmiddels is het product veelvuldig nagemaakt, maar het idee komt uit Hoogeveen.



Concurrentie

Het is lastig om te concurreren met het buitenland, maar qua techniek is het volgens de familie Bols mogelijk om een voorsprong te houden op de landen die goedkoper produceren. Door het machinepark constant te verbeteren, kan de vraag naar specifieke producten worden beantwoord.



In het voorjaar komt er een nieuwe borstelmachine, waardoor Jobo weer een tijdje concurrentie-proof moet zijn.