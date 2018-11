Kijk nu live: de derby vv Roden - vv Peize

VOETBAL - Vanmiddag staat de voetbalderby in Noordenveld tussen Roden en Peize op het programma.

Roden is de koploper van de zondag 2e klasse K. Peize is juist de hekkensluiter, maar een derby kan soms ongekende krachten losmaken.Vanaf 14.05 uur is de wedstrijd hier live te volgen. Het commentaar is van Ger Hensen.