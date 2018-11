Deel dit artikel:













Pijnlijke nederlaag FC Emmen tegen Excelsior Anco Jansen neemt het doel van Excelsior onder vuur (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen leed een gevoelige thuisnederlaag tegen Excelsior. Na drie duels zonder nederlaag werd het 2-1 voor de club uit Rotterdam. Emmen kwam kort na rust nog wel op voorsprong

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Door de nederlaag zakt FC Emmen naar plek 14, met 13 punten uit 13 wedstrijden.



Dramatische eerste helft

De eerste helft was het aanzien niet waard. Beide ploegen bakten er niets van. Pas toen Dick Lukkien middenvelder Alexander Bannink na een half uur liet warmlopen kwam de schwung er wat in bij de thuisclub. Met name Anco Jansen zorgde voor elan. De captain van FC Emmen was ook verantwoordelijk voor het enige hoogtepunt in de wedstrijd, maar zijn schot vlak voor rust ging over de goal van doelman Sonny Stevens.



Jansen

In de tweede helft brak diezelfde Jansen de wedstrijd open. Uit een perfecte voorzet van Caner Cavlan kopte de aanvaller raak: 1-0. Het leek dé beloning voor de aanvallende aanpassing die trainer Dick Lukkien maakte in de rust door Tim Siekman te wisselen voor Alexander Bannink.



De gelijkmaker

FC Emmen wilde daarna doordrukken, speelde ook veel op de helft van Excelsior, kreeg bovendien veel corners maar grote kansen bleven uit. De gasten loerden op de omschakeling en die mogelijkheden kwamen er steeds meer en vooral via Ali Messaoud was Excelsior dreigend. Het was dan ook die Messaoud die een half uur voor tijd de gelijkmaker scoorde na wanorde in de defensie van de thuisclub.



De kater

Via Cavlan was Emmen daarna dichtbij de 2-1 en met Nicklas Pedersen als invaller voor Jafar Arias hoopte Lukkien alsnog de zege te pakken. Maar ook Excelsior kreeg kansen. Invaller Mounir El Hamdaoui kreeg de grootste, maar miste de bal voor leeg doel. Qua veldoverwicht verdiende Emmen misschien de zege, maar het duel leek af te stevenen op een puntendeling. Totdat El Hamdaoui de bal op de paal schoot en in de rebound Excelsior-aanvoerder Ryan Koolwijk koelbloedig raak schoot: 1-2.