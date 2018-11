Deel dit artikel:













Top-tien voor Nagengast in Duinencross Koksijde Fleur Nagengast behaalde in Koksijde de tiende plaats (foto: Archief RTV Drenthe)

VELDRIJDEN - In de zware Duinencross in Koksijde heeft Fleur Nagengast uit Beilen een tiende plaats weten te behalen. De wedstrijd telde mee voor de wereldbeker, waarin zij nu de twaalfde plaats bezet.

Nagengast kende een moeilijke start en kwam na de eerste ronde als vijftiende over de meet. Ze kon echter het tempo van de kopgroep evenaren en kon zo een paar plaatsen winst boeken. Door technische problemen van Loes Sels en Marianne Vos schoof ze zelfs op naar de tiende positie. Deze plaats wist ze vervolgens strijdvaardig te verdedigen. Het is de eerste top-tien klassering in een wereldbeker van haar carrière.



De overwinning in Koksijde ging naar de Nederlandse Denise Betsema. Ceylin del carmen Alvarado, de grote concurrente voor Nagengast in de beloftencategorie kwam als vierde over de meet. De Britse Evie Richards was op de negende plaats de tweede belofte en Nagengast eindigde in haar categorie als derde. De Beilense gaf uiteindelijk 1.03 minuut toe op de winnares.