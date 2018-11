Deel dit artikel:













Samenvatting: FC Emmen - Excelsior FC Emmen verliest in eigen huis met 1-2 van Excelsior (foto: Gerrit Rijkens)

FC Emmen is er in eigen huis niet in geslaagd Excelsior van zich af te schudden. Op de Oude Meerdijk werd het 1-2 voor de Rotterdammers.

