Imke Vormeer grijpt naast podium marathonvierdaagse Imke Vormeer grijpt naast podium marathonvierdaagse (foto: Karin Mulder/RTVDrenthe)

MARATHONSCHAATSEN - Ze werd vierde in Breda, vierde in Utrecht, derde in Hoorn en vandaag in Groningen eindigde Imke Vormeer (30) uit Meppel als vijfde in de marathonvierdaagse. Maar dat was net niet genoeg voor een podiumplaats in het eindklassement. Wel werd ze gehuldigd voor haar tweede plaats in het sprintklassement.

Geschreven door Karin Mulder

Vormeer pakte vanmiddag in Groningen samen met nog achttien vrouwen halverwege koers één ronde voorsprong op het peloton met daarbij alle favorieten van het klassement. In de finale ontsnapte Loes Adegeest zes rondes voor de finish aan de aandacht van het peloton. Maar op de laatste meters werd ze teruggepakt door Irene Schouten.



Schouten wint eindklassement

Schouten was deze week oppermachtig en won alle vier wedstrijden en daarmee automatisch het eindklassement.



Janneke Ensing uit Gieten eindigde vandaag op de twaalfde plaats. Zij vertrekt nu voor drie weken naar Spanje voor een trainingskamp op de fiets.