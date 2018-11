MSC doet koploper Hoogeveen veel pijn

VOETBAL - MSC heeft in eigen huis drie overheerlijke punten gescoord tegen koploper Hoogeveen. De Drentse derby in de hoofdklasse A eindigde in 4-1 voor de thuisploeg.

De uitzending van Onze Club, met een samenvatting van dit duel

Door de thuiswinst stijgt MSC naar de achtste plaats in de landelijke divisie. Hoogeveen, dat te weinig liet zien in Meppel, ziet runner-up RKZVC naderen tot één punt.In Meppel opende MSC-spits Justin Benjamins na 25 minuten spelen de score. Vijf minuten voor de pauze verdubbelde de goalie van Hoogeveen Nick Borgman de voorsprong voor MSC. De doelman schatte een rollende bal richting eigen doel verkeerd in en werkte uiteindelijk zelf de bal over de doellijn.Na rust bracht Nico Haak Resmon Roemahlewang in bij Hoogeveen. Na een klein uur deed de invaller met een streep van afstand iets terug. Acht minuten lang had Hoogeveen uitzicht op puntwinst in Meppel.Vanuit een afvallende bal na een corner zorgde Danny Bijlsma voor de derde goal van MSC (3-1). In de omschakeling deelde Noah Schuurman, na een directe rode kaart voor Hoogeveen-aanvoerder Andy Kreeft, in de tachtigste minuut de genadeklap uit.