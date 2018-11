Deel dit artikel:













Bus van Lanting vat vlam op A7 Een bus van maatschappij Lanting vatte vlam op de A7 (foto: Persbureau Meter) De passagiers konden overstappen in een andere bus (foto: Van Oost Media) De brandweer wist de brand snel te blussen (foto: Van Oost Media)

Een bus van het maatschappij Lanting uit Hoogeveen vatte vanmiddag vlam op de A7 bij Sappermeer.

Weggebruikers zagen rook uit de bus komen en attendeerden de chauffeur hierop. Die parkeerde hem vervolgens op de vluchtstrook, zodat de passagiers de bus uit konden stappen.



Vlak hierna ontstond er brand in de bus, die de brandweer snel wist te blussen. De chauffeur is in de ambulance onderzocht omdat hij veel rook had ingeademd.



De A7 was tijdelijk afgesloten door het voorval. Passagiers werden vervoerd door een vervangende bus.



Het is niet bekend hoe de bus vlam heeft kunnen vatten.